Шмыгаля и Ткаченко могут отправить в отставку: вероятно ли это

Источник в ВР прокомментировал вероятные увольнения в Кабмине: подробности
Источник Новини.LIVE в ВР опроверг новостные сообщения некоторых украинских телеграмманалов о возможных увольнениях в Кабмине, назвав данную информацию "сплетнями".
В частности, речь шла об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра культуры Александра Ткаченко и главы МВД Игоря Клименко.
"Нечего обсуждать. Это все сплетни", — так данную информацию прокомментировал источник Новини.LIVE среди депутатского корпуса.
Что известно о возможных отставках министров
Напомним, слухи о возможных перестановках в Кабмине ходят последние 2 месяца. В частности, в мае речь шла о вероятной замене Шмыгаля на вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.
В правительстве он работает еще с августа 2019-го, а Шмыгаль — с марта 2020 года. Федоров имеет хорошие отношения с Офисом Президента и входит в круг лиц, которым импонирует президент Владимир Зеленский.
В одном из своих интервью в начале апреля Федоров заявлял, что "не хочет быть премьером и надеется, что этого никогда не произойдет".
Также давно ходят слухи и по поводу Александра Ткаченко. 7 марта была создана петиция о его увольнении с должности из-за "ненадлежащего исполнения должностных обязанностей".
Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, однако премьер Шмыгаль сказал, что оснований для увольнения Ткаченко он не видит.
Сам министр культуры в письме к Секретариату Кабмина отметил, что, по его мнению, сторона, запустившая информационную кампанию против него, не смогла предоставить никаких фактов, доказывающих правдивость обвинений.
Министр Клименко был назначен на пост главы МВД после трагической гибели Дениса Монастырского в феврале этого года. До этого поста Клименко возглавлял Национальную полицию.