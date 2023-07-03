Шмыгаля и Ткаченко могут отправить в отставку: вероятно ли это

Премьер-министр Денис Шмыгаль возглавляет правительство с марта 2020 года. Фото: Кабмин

Источник Новини.LIVE в ВР опроверг новостные сообщения некоторых украинских телеграмманалов о возможных увольнениях в Кабмине, назвав данную информацию "сплетнями".

В частности, речь шла об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра культуры Александра Ткаченко и главы МВД Игоря Клименко.

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"Нечего обсуждать. Это все сплетни", — так данную информацию прокомментировал источник Новини.LIVE среди депутатского корпуса.

Что известно о возможных отставках министров

Напомним, слухи о возможных перестановках в Кабмине ходят последние 2 месяца. В частности, в мае речь шла о вероятной замене Шмыгаля на вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.

Вице-премьер-министр по инновациям Михаил Федоров. Фото: FB/Михаил Федоров

В правительстве он работает еще с августа 2019-го, а Шмыгаль — с марта 2020 года. Федоров имеет хорошие отношения с Офисом Президента и входит в круг лиц, которым импонирует президент Владимир Зеленский.

В одном из своих интервью в начале апреля Федоров заявлял, что "не хочет быть премьером и надеется, что этого никогда не произойдет".

Также давно ходят слухи и по поводу Александра Ткаченко. 7 марта была создана петиция о его увольнении с должности из-за "ненадлежащего исполнения должностных обязанностей".

Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, однако премьер Шмыгаль сказал, что оснований для увольнения Ткаченко он не видит.

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Александра Ткаченко

Сам министр культуры в письме к Секретариату Кабмина отметил, что, по его мнению, сторона, запустившая информационную кампанию против него, не смогла предоставить никаких фактов, доказывающих правдивость обвинений.

Глава МВД Игорь Клименко. Фото: FB/Игорь Клименко

Министр Клименко был назначен на пост главы МВД после трагической гибели Дениса Монастырского в феврале этого года. До этого поста Клименко возглавлял Национальную полицию.