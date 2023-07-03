Шмигаля та Ткаченка можуть відправити у відставку: чи це ймовірно

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює уряд з березня 2020 року. Фото: Кабмін

Джерело Новини.LIVE у ВР спростувало новинні повідомлення деяких українських телеграмканалів про ймовірні звільнення у Кабміні, назвавши дану інформацію "плітками".

Зокрема, йшлося про звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра культури Олександра Ткаченка та очільника МВС Ігоря Клименка.

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"Нема що обговорювати. Це все плітки", — так дану інформацію прокоментувало джерело Новини.LIVE серед депутатського корпусу.

Що відомо про ймовірні відставки міністрів

Нагадаємо, чутки про ймовірні перестановки у Кабміні ходять останні 2 місяці. Зокрема, у травні йшлося про ймовірну заміну Шмигаля на віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

Віце-прем’єр-міністра з інновацій Михайло Федоров. Фото: FB/Михайло Федоров

В уряді він працює ще із серпня 2019 року, а Шмигаль — з березня 2020 року. Федоров має хороші стосунки з Офісом Президента та входить у коло осіб, яким імпонує президент Володимир Зеленський.

В одному зі своїх інтерв'ю на початку квітня Федоров заявляв, що "не хоче бути прем'єром і сподівається, що цього ніколи не відбудеться".

Також давно ходять чутки і щодо Олександра Ткаченка. 7 березня була створена позиція про його звільнення з посади через "неналежні виконання посадових обов’язків". Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, однак прем'єр Шмигаль сказав, що підстав для звільнення Ткаченка він не бачить.

Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Олександра Ткаченко

Сам міністр культурі у листі до Секретаріату Кабміну зауважив, що, на його думку, сторона, яка запустила інформаційну кампанію проти нього, не змогла надати жодних фактів, які б доводили правдивість звинувачень.

Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: FB/Ігор Клименко

Міністр Клименко був призначений на пост очільника МВС після трагічної загибелі Дениса Монастирського у лютому цього року. До цієї посади Клименко очолював Національну поліцію.