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Джерело у ВР прокоментувало ймовірні звільнення в Кабміні: подробиці

3 липня 2023 17:42
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Шмигаля та Ткаченка можуть відправити у відставку: чи це ймовірно
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює уряд з березня 2020 року. Фото: Кабмін
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Джерело Новини.LIVE у ВР спростувало новинні повідомлення деяких українських телеграмканалів про ймовірні звільнення у Кабміні, назвавши дану інформацію "плітками".

Зокрема, йшлося про звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра культури Олександра Ткаченка та очільника МВС Ігоря Клименка.

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"Нема що обговорювати. Це все плітки", — так дану інформацію прокоментувало джерело Новини.LIVE серед депутатського корпусу. 

Що відомо про ймовірні відставки міністрів

Нагадаємо, чутки про ймовірні перестановки у Кабміні ходять останні 2 місяці. Зокрема, у травні йшлося про ймовірну заміну Шмигаля на віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

Михаил Федоров
Віце-прем’єр-міністра з інновацій Михайло Федоров. Фото: FB/Михайло Федоров

В уряді він працює ще із серпня 2019 року, а Шмигаль — з березня 2020 року. Федоров має хороші стосунки з Офісом Президента та входить у коло осіб, яким імпонує президент Володимир Зеленський.

В одному зі своїх інтерв'ю на початку квітня Федоров заявляв, що "не хоче бути прем'єром і сподівається, що цього ніколи не відбудеться".

Також давно ходять чутки і щодо Олександра Ткаченка. 7 березня була створена позиція про його звільнення з посади через "неналежні виконання посадових обов’язків". Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, однак прем'єр Шмигаль сказав, що підстав для звільнення Ткаченка він не бачить.

Александр Ткаченко
Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: Telegram-канал Олександра Ткаченко

Сам міністр культурі у листі до Секретаріату Кабміну зауважив, що, на його думку, сторона, яка запустила інформаційну кампанію проти нього, не змогла надати жодних фактів, які б доводили правдивість звинувачень.

Игорь Клименко
Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: FB/Ігор Клименко  

Міністр Клименко був призначений на пост очільника МВС після трагічної загибелі Дениса Монастирського у лютому цього року. До цієї посади Клименко очолював Національну поліцію.

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