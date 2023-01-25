Действительно ли между США и Германией есть соглашение по танкам для Украины

Джо Байден и Олаф Шольц

Решение — способное изменить ход войны. Так аналитики называют сегодняшние заявления США и Германии о передаче Украине тяжелого вооружения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Правда ли, что Германия заключила соглашение с Америкой

Недавно немецкие СМИ писали, что официальный Берлин всячески отказывается от передачи Украине танков Leopard 2 до тех пор, пока Штаты не согласятся выделить Киеву Abrams. Чиновники в Германии попытались это опровергнуть, мол, этого не было. Но высокопоставленный чиновник американской администрации признал — соглашение таки было.

"Немцы поставили предварительное условие, чтобы США согласились отправить "Абрамсы" в обмен на их согласие выделить "Леопарды", — прямо объяснил американский чиновник высокого ранга.

По его словам, закрытые переговоры с европейцами проходили сразу на нескольких уровнях. Их вел и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, и руководство Пентагона, непосредственно общавшееся с европейскими военными, и лично президент Байден, неоднократно разговаривавший по телефону с канцлером Шольцем.

Такие переговоры продолжались несколько недель, впрочем, из-за некоторых разногласий детали не разглашались, пытаясь найти общую точку зрения. Теперь же США рассчитывают, что европейские партнеры оперативно приступят к своим собственным поставкам бронемашин Украине. Прогнозируют, что это произойдет в ближайшие недели, но не называют конкретные сроки.

Как известно, сегодня, 25 января, Германия согласовала предоставление Украине танков Leopard 2. Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.