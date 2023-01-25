Действительно ли между США и Германией есть соглашение по танкам для Украины

Зеркальный шаг: действительно ли между США и Германией есть соглашение по танкам
Решение — способное изменить ход войны. Так аналитики называют сегодняшние заявления США и Германии о передаче Украине тяжелого вооружения.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
-
В Германии палестинец напал с ножом на пассажиров поезда, есть жертвы
-
Стало известно, когда Франция передаст Украине обещанные бронемашины AMX-10RC
-
Интенсивность боев растет: в Минобороны рассказали о ситуации возле Бахмута и Угледара
-
Тарифы на водоснабжение: в мэрии Киева рассказали о дальнейшей стоимости услуги
-
В ряде областей объявили воздушную тревогу: рф атакует дронами
-
Зеленский о предоставлении Украине танков: ключевое теперь — скорость и объем
-
Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют
-
Залужный отреагировал на скандал с закупкой продуктов для ВСУ
-
Кейт Миддлтон в пиджаке от Alexander McQueen встретилась с учеными: они дали ей советы
-
ФСБ планирует использовать криминальные авторитеты против Украины: Данилов рассказал подробности
Правда ли, что Германия заключила соглашение с Америкой
Недавно немецкие СМИ писали, что официальный Берлин всячески отказывается от передачи Украине танков Leopard 2 до тех пор, пока Штаты не согласятся выделить Киеву Abrams. Чиновники в Германии попытались это опровергнуть, мол, этого не было. Но высокопоставленный чиновник американской администрации признал — соглашение таки было.
"Немцы поставили предварительное условие, чтобы США согласились отправить "Абрамсы" в обмен на их согласие выделить "Леопарды", — прямо объяснил американский чиновник высокого ранга.
По его словам, закрытые переговоры с европейцами проходили сразу на нескольких уровнях. Их вел и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, и руководство Пентагона, непосредственно общавшееся с европейскими военными, и лично президент Байден, неоднократно разговаривавший по телефону с канцлером Шольцем.
Такие переговоры продолжались несколько недель, впрочем, из-за некоторых разногласий детали не разглашались, пытаясь найти общую точку зрения. Теперь же США рассчитывают, что европейские партнеры оперативно приступят к своим собственным поставкам бронемашин Украине. Прогнозируют, что это произойдет в ближайшие недели, но не называют конкретные сроки.
Как известно, сегодня, 25 января, Германия согласовала предоставление Украине танков Leopard 2. Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.