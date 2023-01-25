Чи справді між США та Німеччиною є угода щодо танків для України

Джо Байден та Олаф Шольц

Рішення — яке здатне змінити перебіг війни. Так аналітики називають сьогоднішні заяви США та Німеччини щодо передачі Україні важкого озброєння.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Чи правда, що Німеччина уклала угоду з Америкою

Нещодавно німецькі ЗМІ писали, що офіційний Берлін всіляко відмовляється від передачі Україні танків Leopard 2, поки Штати не погодяться виділити Києву Abrams. Чиновники у Німеччині спробували це спростувати, мовляв, такого не було. Але високопосадовець американської адміністрації визнав — угода таки була.

"Німці поставили попередню умову, щоб США погодилися відправити "Абрамси" в обмін на їхню згоду виділити "Леопарди", — прямо пояснив американський чиновник високого рангу.

За його словами, закриті переговори з європейцями відбувалися одразу на кількох рівнях. Їх вів і радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, і керівництво Пентагону, яке безпосередньо спілкувалося з європейськими військовими, й особисто президент Байден, який, неодноразово розмовляв телефоном з канцлером Шольцем.

Такі переговори тривали кілька тижнів, втім через деякі розбіжності деталі не розголошували, намагаючись знайти спільну точку зору. Тепер же США розраховують, що європейські партнери оперативно розпочнуть свої власні постачання бронемашин Україні. Прогнозують, що це відбудеться найближчими тижнями, але не називають конкретних термінів.

Як відомо, сьогодні, 25 січня, Німеччина погодила надання Україні танків Leopard 2. Увечері з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.