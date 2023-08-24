Двух топ-чиновников подозревают в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен: детали

Работник НАБУ. Фото: google

Двое украинских чиновников подозреваются в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен. Речь идет о первом заместителе минагрополитики и экс-заместителе министра экономики.

Об этом сообщает НАБУ.

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Что известно о работе преступной схемы

"24 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К реализации сделки причастны бывшие и действующие чиновники", — говорится в сообщении.

Известно, что в марте 2022 гогда в связи с полномасштабным вторжением РФ возникла потребность в закупке пищевой продукции для того, чтобы можно было обеспечивать насущные потребности государства. Однако первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал преступную схему закупок.

Вероятно, он закупал продукты питания за средства Укрзализныци по значительно завышенным ценам. Покупал он их через компанию-посредницу в Польше.

"Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, связанную родственными узами с руководителем ООО 1. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75) грн)", — говорится в материале.

В целом, из-за действий чиновника Укрзализныця переплатила более 28 миллионов гривен в период с марта по август 2022 года.

Преступные схемы. Фото: НАБУ

Что известно о второй схеме

Одновременно с этой схемой работала и другая. Однако продукты питания, вероятно, закупали через другую компанию-посредницу (Турция). Все происходило аналогично, но к реализации присоединился еще один чиновник — действующий на то время заместитель министра экономики.

"Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм подорожал почти на 100% (с 30 грн до 55 грн)", — добавляют в НАБУ.

Следовательно, с марта по август 2022 года Укрзализныця переплатила еще более 33 миллионов гривен.

"После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды. По итогам этих двух эпизодов АО "Укрзализныця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн", — говорят следователи.

Подозрение фигурантам

Имея доказательства, следователи сообщили о подозрении:

первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия;

экс-заместителю министра экономики;

Сейчас для них выбирают меру пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований проводило следственные действия в военкоматах и ВЛК, чтобы выявить факты коррупции. Правоохранители возбудили уголовные производства.

Добавим, Тернопольщине задержали депутата, который за взятки позволял мобилизованным избегать ротации.