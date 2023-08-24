Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Двух топ-чиновников подозревают в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен: детали arrow

Двух топ-чиновников подозревают в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен: детали

24 августа 2023 23:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Двух топ-чиновников подозревают в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен: детали
Работник НАБУ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Двое украинских чиновников подозреваются в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен. Речь идет о первом заместителе минагрополитики и экс-заместителе министра экономики.

Об этом сообщает НАБУ.

Читайте также:

Что известно о работе преступной схемы

"24 августа 2023 года НАБУ и САП разоблачили злоупотребление на сумму 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения. К реализации сделки причастны бывшие и действующие чиновники", — говорится в сообщении.

Известно, что в марте 2022 гогда в связи с полномасштабным вторжением РФ возникла потребность в закупке пищевой продукции для того, чтобы можно было обеспечивать насущные потребности государства. Однако первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал преступную схему закупок.

Вероятно, он закупал продукты питания за средства Укрзализныци по значительно завышенным ценам. Покупал он их через компанию-посредницу в Польше.

"Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу, связанную родственными узами с руководителем ООО 1. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 грн до 75) грн)", — говорится в материале.

В целом, из-за действий чиновника Укрзализныця переплатила более 28 миллионов гривен в период с марта по август 2022 года.

null
Преступные схемы. Фото: НАБУ

Что известно о второй схеме

Одновременно с этой схемой работала и другая. Однако продукты питания, вероятно, закупали через другую компанию-посредницу (Турция). Все происходило аналогично, но к реализации присоединился еще один чиновник — действующий на то время заместитель министра экономики.

"Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм подорожал почти на 100% (с 30 грн до 55 грн)", — добавляют в НАБУ.

Следовательно, с марта по август 2022 года Укрзализныця переплатила еще более 33 миллионов гривен.

"После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды. По итогам этих двух эпизодов АО "Укрзализныця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн", — говорят следователи.

Подозрение фигурантам

Имея доказательства, следователи сообщили о подозрении:

  • первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия;
  • экс-заместителю министра экономики;

Сейчас для них выбирают меру пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований проводило следственные действия в военкоматах и ВЛК, чтобы выявить факты коррупции. Правоохранители возбудили уголовные производства.

Добавим, Тернопольщине задержали депутата, который за взятки позволял мобилизованным избегать ротации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз