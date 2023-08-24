Двох топчиновників підозрюють у корупції на суму понад 62 мільйони гривень: деталі

Працівник НАБУ. Фото: google

Двох українських чиновників підозрюють у корупції на суму понад 62 мільйони гривень. Йдеться про першого заступника мінагрополітики та ексзаступника міністра економіки.

Про це повідомляє НАБУ.

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Що відомо про роботу злочинної схеми

"24 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у березні 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ виникла потреба у закупівлі харчової продукції для того, щоб можна було забезпечувати нагальні потреби держави. Однак, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував злочинну схему закупівель.

Ймовірно, він закупляв продукти харчування за кошти Укрзалізниці за значно завищеними цінами. Купував він їх через компанію-посередницю у Польщі.

"Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником ТОВ 1. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн)", — йдеться у матеріалі.

Загалом, через дії посадовця Укрзалізниця переплатила понад 28 мільйонів гривень у період з березня по серпень 2022 року.

Злочинні схеми. Фото: НАБУ

Що відомо про другу схему

Одночасно з цією схемою працювала й інша. Однак, продукти харчування, ймовірно, закупляли через іншу компанію-посередницю (Туреччина). Все відбувалось аналогічно, але до реалізації долучився ще один чиновник — чинний на той момент заступник міністра економіки.

"Як і у першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн)", — додають у НАБУ.

Відтак, з березня по серпень 2022 року Укрзалізниця переплатила ще понад 33 мільйони гривень.

"Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди. За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн", — кажуть слідчі.

Підозра фігурантам

Маючи докази, слідчі повідомили про підозру:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства;

ексзаступнику міністра економіки;

Наразі, для них обирають запобіжний захід. Слідство триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у військкоматах та ВЛК, щоб виявити факти корупції. Правоохоронці порушили кримінальні провадження.

Додамо, Тернопільщині затримали депутата, який за хабарі дозволяв мобілізованим уникати ротації.