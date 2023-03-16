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Дуда заявил, что вступление Украины в ЕС — это общая политическая цель

16 марта 2023 23:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Петр Павел и Анджей Дуда
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Вступление Украины в Евросоюз — это общая политическая цель Польши и Чехии. У Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Подробности

Во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом Анджей Дуда подчеркнул, что Украина должна присоединиться к европейской семье.

"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель", — сказал Дуда.

По словам президента Польши, у Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из самых перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии — это совместная работа по восстановлению Украины.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел отметил, что война против Украины сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в Евросоюзе.

Напомним, ранее мы писали, что Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.

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