Дуда заявил, что вступление Украины в ЕС — это общая политическая цель
Вступление Украины в Евросоюз — это общая политическая цель Польши и Чехии. У Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
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Во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом Анджей Дуда подчеркнул, что Украина должна присоединиться к европейской семье.
"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель", — сказал Дуда.
По словам президента Польши, у Украины огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из самых перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии — это совместная работа по восстановлению Украины.
В свою очередь президент Чехии Петр Павел отметил, что война против Украины сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в Евросоюзе.
Напомним, ранее мы писали, что Латвия выступает за начало переговоров о членстве Украины в ЕС уже в этом году, а о присоединении к НАТО сразу после победы в войне.