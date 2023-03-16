Дуда заявив, що вступ України в ЄС — це спільна політична мета

Петр Павел та Анджей Дуда

Вступ України до Євросоюзу — це спільна політична мета Польщі та Чехії. Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

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Під час зустрічі з чеським колегою Петром Павелом, Анджей Дуда наголосив, що Україна має доєднатися до європейської родини.

"У нас немає жодних сумнівів, що Україна має стати частиною Євросоюзу. Її вступ до спільноти — наша велика політична мета", — сказав Дуда.

За словами президента Польщі, Україна має величезний потенціал у сфері сільського господарства, природних ресурсів та промисловості. Один із найперспективніших векторів розвитку взаємодії Польщі та Чехії — це спільна робота з відновлення України.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел зауважив, що війна проти України згуртувала країни Центральної Європи та посилила їхню роль у Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Латвія виступає за початок перемовин щодо членства України в ЄС уже цього року, а про приєднання до НАТО — відразу після перемоги у війні.