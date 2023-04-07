Дуда назначил нового министра сельского хозяйства из-за зернового кризиса в Польше: подробности

Дуда заметил, что Польша еще не имела дела с подобной ситуацией.

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства из-за продовольственного кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны. У страны еще не было дела с подобной ситуацией.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Новым министром стал Роберт Телус. Во время официальной церемонии назначения нового министра польский лидер заявил, что нужно сделать шаги по повышению контроля над транзитом зерна из Украины, чтобы не было спекуляций ценами на рынке. Дуда отметил, что Польша еще не имела дела с подобной ситуацией, связанной с наплывом на польский рынок больших объемов зерна из Украины.

Новоназначенный министр заявил, что намерен созвать кризисный штаб по делу агропродукции, прибывающей в Польшу из Украины.

"Я сделаю все, чтобы контроль был тщательным и зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наша обязанность", — сказал Роберт Телус.

Предыдущий министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик остается в правительстве. Он станет новым главой экономического комитета Совета министров.

Напомним, что за неделю работы "зернового коридора" с 27 марта по 2 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 852 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта выросли на 6%.