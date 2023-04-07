Дуда призначив нового міністра сільського господарства через зернову кризу в Польщі: подробиці

Дуда зауважив, що Польща ще не мала справи з подібною ситуацією

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства через продовольчу кризу, пов’язану з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн. Країна ще не мала справи з подібною ситуацією.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Читайте також:

Подробиці

Зазначається, що новим міністром став Роберт Телус. Під час офіційної церемонії призначення нового міністра польський лідер заявив, що потрібно зробити кроки у напрямку підвищення контролю над транзитом збіжжя з України, щоб не було спекуляцій цінами на ринку. Дуда зауважив, що Польща ще не мала справи з подібною ситуацією, що була б пов’язаною з напливом на польський ринок великих обсягів зерна з України.

Новопризначений міністр заявив, що має намір скликати кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

"Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло в Європу, а отже, і в Польщу. Це наш обов'язок", — сказав Роберт Телус.

Попередній міністр сільського господарства Генрик Ковальчик залишається в уряді. Він стане новим головою економічного комітету Ради міністрів.

Нагадаємо, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 27 березня по 2 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 852 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту виросли на 6%.