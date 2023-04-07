Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Дуда призначив нового міністра сільського господарства через зернову кризу в Польщі: подробиці arrow

Дуда призначив нового міністра сільського господарства через зернову кризу в Польщі: подробиці

7 квітня 2023 00:45
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дуда зауважив, що Польща ще не мала справи з подібною ситуацією
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра сільського господарства через продовольчу кризу, пов’язану з транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн. Країна ще не мала справи з подібною ситуацією.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Читайте також:

Подробиці

Зазначається, що новим міністром став Роберт Телус. Під час офіційної церемонії призначення нового міністра польський лідер заявив, що потрібно зробити кроки у напрямку підвищення контролю над транзитом збіжжя з України, щоб не було спекуляцій цінами на ринку. Дуда зауважив, що Польща ще не мала справи з подібною ситуацією, що була б пов’язаною з напливом на польський ринок великих обсягів зерна з України.

Новопризначений міністр заявив, що має намір скликати кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.

"Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло в Європу, а отже, і в Польщу. Це наш обов'язок", — сказав Роберт Телус.

Попередній міністр сільського господарства Генрик Ковальчик залишається в уряді. Він стане новим головою економічного комітету Ради міністрів. 

Нагадаємо, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 27 березня по 2 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 852 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту виросли на 6%. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB