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Дуда объяснил, почему Польша не может так просто передать Украине истребители F-16

19 февраля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Истребители F-16 - почему Польша не может передать - обїяснение Дуды
Президент Польши Анджей Дуда
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польша столкнулась с нехваткой истребителей F16 для защиты своего воздушного пространства. В связи с этим отказ от передачи любого из летательных аппаратов на пользу Украины — это очень серьезное решение. 

Об этом Анджей Дуда сообщил в интервью журналистке 1+1 Наталье Мосейчук.

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Слова Дуды

По словам президента Польши, решение о передаче самолетов Украине является нелегким для Польши. Дуда объяснил, что в стране до сих пор есть некоторые самолеты советских времен, которые были куплены в СССР или в Германии, когда армия ГДР прекратила свое существование, а ее оборудование можно было принять на вооружение.

Тогда Польша получила современные для того времени самолеты Миг-29. Часть из них все еще находятся на вооружении польской армии. Кроме того, в Польше есть F16, которые были приобретены в США в рамках модернизации военно-воздушных сил Польши.

"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце 100 самолетов. То есть потенциала в нашей стране немного", — сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что страна также заказала в США две эскадрильи F3 и покупает современные истребители из Южной Кореи. Они должны быть в Польше в конце этого года.

"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, которые прекрасно защищают наше воздушное пространство. Поэтому отказ от передачи любого из этих самолетов — это очень серьезное решение, учитывая, что они требуют серьезного и дорогостоящего обслуживания. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", — сказал Дуда.

Напомним, Украина уже достаточно давно просит у США самолеты F-16, которые нужны для получения преимущества в небе. Однако решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским союзом.

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