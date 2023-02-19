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Дуда пояснив, чому Польща не може так просто передати Україні винищувачі F-16

19 лютого 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Винищувачі F-16 для Украины - чому Польща не може передати - пояснення Дуди
Президент Польщі Анджей Дуда
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польща зіткнулася з нестачею винищувачів F16 для захисту свого повітряного простору. У зв'язку з цим відмова від передачі будь-якого з літальних апаратів на користь України це дуже серйозне рішення.

Про це Анджей Дуда повідомив в інтерв'ю журналістці 1+1 Наталі Мосейчук.

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Слова Дуди

За словами президента Польщі, рішення про передачу літаків Україні є нелегким для Польщі. Дуда пояснив, що в країні досі є деякі літаки радянських часів, які були куплені в СРСР чи Німеччині, коли армія НДР припинила своє існування, а її обладнання можна було використати.

Тоді Польща отримала сучасні на той час літаки Міг-29. Частина з них все ще перебуває на озброєнні польської армії. Крім того, у Польщі є F-16, які були придбані у США у рамках модернізації військово-повітряних сил Польщі.

"Цих літаків лише 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці 100 літаків. Тобто потенціалу в нашій країні небагато", — сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що країна також замовила у США дві ескадрильї F3 та купує сучасні винищувачі з Південної Кореї. Вони мають бути у Польщі наприкінці цього року.

"Але це майбутнє, а сьогодні факти такі, що нам не вистачає F-16, які чудово захищають наш повітряний простір. Тому відмова від передачі будь-якого з цих літаків — це дуже серйозне рішення, враховуючи, що вони вимагають серйозного та дорогого обслуговування. Тому ми не виключаємо, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО", — сказав Дуда.

Нагадаємо, що Україна вже досить давно просить у США літаки F-16, які потрібні для отримання переваги в небі. Однак рішення про їх передачу буде ухвалено лише у коаліції з Європейським союзом.

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