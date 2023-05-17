Жена Шредера лишилась работы за посещение вечеринки в посольстве РФ
Жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, Со Йон Шредер-Ким — безработная. Она потеряла должность в государственном бизнес-агентстве NRW.Global Business. Все потому, что погуляла на вечеринке в российском посольстве в ФРГ на 9 мая.
Об этом сообщило издание Bild.
По данным издания, Шредер-Ким в компании NRW.Global Business занимала должность представителя в Южной Корее. Теперь ее контракт расторгли в одностороннем порядке "без предварительного уведомления и с немедленным вступлением в силу".
"NRW.Global Business несколько раз указывала госпоже Шредер-Ким, что представители компании не должны публично высказываться на политически чувствительные темы, в частности, относительно агрессивной войны России в Украине ", — отметила пресс-секретарь компании.
Друг Путина
Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. СМИ называют его близким другом Путина, после освобождения от должности канцлера он долгое время занимал должности в российских энергетических компаниях, в том числе в "Роснефти".
Проверка Шредера
Прокуратура Польши тем временем начала расследование роли экс-канцлера Германии в российском вторжении в Украину.
Как сообщает RMF FM, в Национальную прокуратуру поступило сообщение о возможном преступлении Герхарда Шредера.
Сообщается, что бывший канцлер мог использовать свое влияние в сфере российской энергетики, чтобы затем оказывать давление на Евросоюз и Украину.
Напомним, Герхард Шредер присутствовал на приеме, организованном российским посольством в Берлине в честь годовщины победы Советского Союза над Германией. Эти факты также будут учтены в ходе расследования.