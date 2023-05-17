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Дружина Шредера позбулася роботи за відвідини вечірки у посольстві РФ

17 травня 2023 04:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дружина Шредера позбулася роботи за відвідини вечірки у посольстві РФ
Со Йон Шредер-Кім та Герхард Шредер. Фото: DPA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дружина ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, Со Йон Шредер-Кім — безробітна. Вона втратила посаду в державній бізнес-агенції NRW.Global Business. Все через те, що погуляла на вечірці у російському посольстві у ФРН на 9 травня.

Про це повідомило видання Bild.

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За даними видання, Шредер-Кім в компанії NRW.Global Business обіймала посаду представника у Південній Кореї. Тепер її контракт розірвали в односторонньому порядку "без попереднього повідомлення та з негайним набранням чинності".

"NRW.Global Business кілька разів вказувала пані Шредер-Кім, що представники компанії не повинні публічно висловлюватися на політично чутливі теми, зокрема щодо агресивної війни Росії в Україні", — зазначила прессекретар компанії.

 Со Йон Шредер-Кім з чоловіком Герхардом Шредером у російському посольстві 9 травня. Фото: Приват

Друг Путіна

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини з 1998 по 2005 рік. ЗМІ називають його близьким другом Путіна, після звільнення з посади канцлера він тривалий час обіймав посади в російських енергетичних компаніях, у тому числі в "Роснафті".

Перевірка Шредера

Прокуратура Польщі тим часом почала розслідування стосовно ролі ексканцлера Німеччини у російському вторгненні в Україну.

Як повідомляє RMF FM, до Національної прокуратури надійшло повідомлення про можливий злочин Герхарда Шредера.

Повідомляється, що колишній канцлер міг використовувати свій вплив у сфері російської енергетики, щоб потім чинити тиск на Євросоюз та Україну. 

Нагадаємо, Герхард Шредер був присутній на прийомі, організованому російським посольством у Берліні на честь річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною. Ці факти також будуть враховані під час розслідування.

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