Доверие украинцев к власти и день Европы — эфир Новини.LIVE
Украинцы стали меньше доверять властям, а Путин не планирует мир. Об этом и не только 1 ноября поговорят гости студии Новини.LIVE.
Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.
Прямой эфир Новини.LIVE
Зеленский ожидает готовности европейских институций к переговорам о членстве Украины в ЕС. Украинцы стали меньше доверять президенту, правительству, Раде, а Генсек НАТО Столтенберг не видит признаков того, что Путин хочет мира.
Об этом не только поговорят с гостями студии Новини.LIVE Ими стали Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",
Андрей Веселовский — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Наталья Виноград — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, эксперт Минздрава Украины по специальности "Эпидемиология, микробиология, вирусология", эксперт СНБО.
Напомним, что согласно опросу, в Украине увеличивается количество людей, считающих, что дела страны двигаются в неправильном направлении. В то же время, больше всего наши граждане доверяют Вооруженным силам Украины.
Читайте Новини.LIVE!