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Доверие украинцев к власти и день Европы — эфир Новини.LIVE

1 ноября 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Доверие украинцев к власти и день Европы — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы стали меньше доверять властям, а Путин не планирует мир. Об этом и не только 1 ноября поговорят гости студии Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Зеленский ожидает готовности европейских институций к переговорам о членстве Украины в ЕС. Украинцы стали меньше доверять президенту, правительству, Раде, а Генсек НАТО Столтенберг не видит признаков того, что Путин хочет мира.

Об этом не только поговорят с гостями студии Новини.LIVE Ими стали Александр Леонов — исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента",
Андрей Веселовский — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Наталья Виноград — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, эксперт Минздрава Украины по специальности "Эпидемиология, микробиология, вирусология", эксперт СНБО.

Напомним, что согласно опросу, в Украине увеличивается количество людей, считающих, что дела страны двигаются в неправильном направлении. В то же время, больше всего наши граждане доверяют Вооруженным силам Украины.

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