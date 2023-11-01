Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Довіра українців до влади та день Європи — ефір Новини. LIVE arrow

Довіра українців до влади та день Європи — ефір Новини. LIVE

1 листопада 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Довіра українців до влади та день Європи — ефір Новини. LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці стали менше довіряти владі, а Путін не планує мир. Про це і не тільки 1 листопада, поговорять гості студії Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися на каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE  

Зеленський очікує на готовність європейських інституцій до переговорів про членство України в ЄС. Українці стали менше довіряти президенту, уряду, Раді, а Генсек НАТО Столтенберг не бачить ознак, що Путін хоче миру. 

Про це та не тільки поговорять із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",  
Андрій Веселовський — дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол, Наталія Виноград — доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експерт МОЗ України за фахом ""Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія"", експерт РНБО з біобезпеки.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, в Україні збільшується кількість людей, які вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку. Водночас найбільше наші громадяни довіряють Збройним силам України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Актуальне по темі