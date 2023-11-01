Довіра українців до влади та день Європи — ефір Новини. LIVE

Колаж Новини.LIVE

Українці стали менше довіряти владі, а Путін не планує мир. Про це і не тільки 1 листопада, поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Зеленський очікує на готовність європейських інституцій до переговорів про членство України в ЄС. Українці стали менше довіряти президенту, уряду, Раді, а Генсек НАТО Столтенберг не бачить ознак, що Путін хоче миру.

Про це та не тільки поговорять із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали Олександр Леонов — виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента",

Андрій Веселовський — дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол, Наталія Виноград — доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експерт МОЗ України за фахом ""Епідеміологія, мікробіологія, вірусологія"", експерт РНБО з біобезпеки.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, в Україні збільшується кількість людей, які вважають, що справи країни рухаються в неправильному напрямку. Водночас найбільше наші громадяни довіряють Збройним силам України.