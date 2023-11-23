Дорогие авто и строительство — расследование о скандальном экс-полицейском Наумове

Экс-сотрудник Департамента управления имуществом Нацполиции Украины Иван Наумов. Фото: Bihus.Info

Бывший сотрудник Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Иван Наумов несмотря на увольнение после скандала, продолжает накапливать дорогостоящие активы. Он ездит на Aston Martin и сроит коттеджный городок

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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Расследование журналистов показало, что Наумов был уволен из правоохранительных органов в 2020 году из-за расследования Bihus.Info о деятельности семейного курорта во время карантина.

Однако после его увольнения в мае 2022 года возле комплекса началось строительство NAVY Village — элитного жилого комплекса с гостиничным комплексом, СПА, яхт-клубом и 75 коттеджами, стоимость которых варьируется от 12 до 23 миллионов гривен.

Наумов ездит на шикарных авто

Журналисты сообщают, что Наумов использует роскошные автомобили. Недавно он получил право пользования Aston Martin DBX 2021 года выпуска, принадлежащего его знакомому Олегу Кошели.

Кроме того, Наумов часто виден за рулем MERCEDES-BENZ GLC 43 2020 года выпуска, стоимостью около 60 тысяч долларов, записанного на его бывшую жену.

Продажа Aston Martin. Фото: скриншот

Его сын, Николай Наумов, приобрел Tesla Model 3 2019 года, стоимостью от 25 до 30 тысяч долларов. По данным журналистов, доходы Наумова, его сына и друга Олега Кошеля не соответствуют их расходам и приобретенным активам.

Сам Наумов отказался объяснять происхождение своих доходов, назвав себя обычным пенсионером, ищущим способы заработка.

Напомним, что у российского диктатора Владимира Путина расследователи обнаружили еще две люксовые яхты, которыми пользуются он и его окружение. Всего у президента РФ их уже насчитали десять.

Кроме того, Агентство по розыску и менеджменту активов начнет процедуру продажи яхты Виктора Медведчука. Кабинет Министров усовершенствовал процедуру реализации арестованных активов и теперь такие действия доступны за рубежом.