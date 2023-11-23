Дорогі авто і будівництво — розслідування про скандального експоліцейського Наумова

Ексспівробітник Департаменту управління майном Нацполіції України Іван Наумов. Фото: Bihus.Info

Колишній співробітник Департаменту управління майном Національної поліції України Іван Наумов, попри звільнення після скандалу, продовжує накопичувати дорогі активи. Він їздить на Aston Martin і будує котеджне містечко.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Будівництво котеджного містечка

Розслідування журналістів показало, що Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування Bihus.Info про діяльність сімейного курорту під час карантину.

Однак після його звільнення у травні 2022 року біля комплексу розпочалося будівництво NAVY Village — елітного житлового комплексу з готельним комплексом, СПА, яхт-клубом та 75 котеджами, вартість яких варіюється від 12 до 23 мільйонів гривень.

Наумов їздить на шикарних авто

Журналісти повідомляють, що Наумов використовує розкішні автівки. Нещодавно він отримав право користування Aston Martin DBX 2021 випуску, що належить його знайомому Олегу Кошелі.

Крім того, Наумов часто видно за кермом MERCEDES-BENZ GLC 43 2020 року випуску вартістю близько 60 тисяч доларів, записаного на його колишню дружину.

Продаж Aston Martin. Фото: скриншот

Його син, Микола Наумов, придбав Tesla Model 3 2019 року вартістю від 25 до 30 тисяч доларів. За даними журналістів, доходи Наумова, його сина та друга Олега Кошеля не відповідають їхнім витратам та придбаним активам.

Сам Наумов відмовився пояснювати походження своїх доходів, назвавши себе звичайним пенсіонером, який шукає способів заробітку.

Нагадаємо, що у російського диктатора Володимира Путіна розслідувачі виявили ще дві люксові яхти, якими користуються він та його оточення. Загалом у президента РФ їх уже нарахували десять.

Крім того, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочне процедуру продажу яхти Віктора Медведчука. Кабінет Міністрів удосконалив процедуру реалізації заарештованих активів, і тепер такі дії доступні за кордоном.