Помощь пострадавшим в Херсонской области: Кулеба пообещал дожать ООН и Красный Крест

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters/Alina Smutko

Украина ведет переговоры с ООН и Красным Крестом по поводу международной гуманитарной помощи пострадавшим от подтопления на юге Украины. Проблемами в переговорах есть внутренние правила и бюрократические процедуры.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Украина ведет переговоры с ООН и Красным Крестом по поводу гуманитарной помощи пострадавшим от подтопления в Херсонской области.

Медленная реакция международных организаций, пояснил Кулеба, связывается с бюрократическими процедурами, не позволяющими оперативно реагировать на события.

Впрочем, отметил министр иностранных дел, переговоры Украины и ООН все-таки приносят определенный результат.

"Я думаю, что мы выйдем на максимальное развертывание мощностей этих организаций структуры ООН", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Проблемы с Красным Крестом

Международный Комитет Красного Креста, по словам главы МИД, имеет кучу требований по нейтральности в тех или иных ситуациях.

Поэтому здесь также нужны долгие переговоры, которые сейчас Украина проводит.

"Констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их дожмем, поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме", — уверен Дмитрий Кулеба.

Напомним, что, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.