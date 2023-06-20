Дочь нардепа Арьева отказалась от мандата депутата Киевсовета

Ярина Арьева в Киевсовете Фото: Facebook-страница Арьевой

Депутат Киевсовета Ярина Арьева написала заявление о сложении своих полномочий. Причиной она назвала судебное преследование в истории с ДТП.

Об этом сама Ярина Арьева написала на своей Facebook-странице.

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Заявление Арьевой

Депутат Киевского городского совета Ярина Арьева написала заявление о сложении депутатских полномочий.

Свое заявление Арьева опубликовала на своей странице в Facebook.

Заявление Арьевой о сложении полномочий депутата Киевсовета

Фото: Facebook Арьевой

"Благодарю избирателей, которые раньше проголосовали за меня. Извините, что пришлось уйти", — подчеркнула депутат.

Причина сложения полномочий

Ярина Арьева подчеркнула, что причиной такого шага является невозможность выполнения своих депутатских обязанностей из-за решения суда по делу о ДТП, участником которого была депутат.

"Суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", — объяснила дочь народного депутата Владимира Арьева.

Ярина Арьева добавила, что с пострадавшей в том ДТП, которая сейчас находится за границей, она подписала договор о полном возмещении.

"Полгода назад, когда во время блекаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное для помощи этой женщине. Мне изначально очень жаль, что я нанесла человеку повреждения", — заявила депутат Киевсовета.

Арьева объяснила, почему уходит из Киевсовета

Напомним, что факт ДТП, произошедшего в ноябре прошлого года, во время блекаутов, Ярина Арьева признала.

Но обвинение в том, что она была под действием наркотиков, отвергла. И заявила, что ее семья сразу начала помогать пострадавшей в той аварии женщине, которая, по словам самой депутата, выбежала на дорогу без световозвращающих элементов на одежде.