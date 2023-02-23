До України прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес

Педро Санчеса зустрів заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс

До Києва приїхав прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес. Крім переговорів із Володимиром Зеленським, він відвідає передмістя Києва, зокрема, Бучу та Ірпінь.

Про це повідомило Суспільне.

Іспанський прем’єр — у Києві

До столиці України прибув прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес.

Голова іспанського уряду приїхав звичним для усіх зарубіжних лідерів шляхом, на поїзді.

На вокзалі "Київ-Пасажирський" його зустрів заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Деталі візиту Санчеса

Іспанський лідер проведе офіційну зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також Педро Санчес відвідає міста Ірпінь та Буча, які навесні 2022 року перебували під російською окупацією і сильно постраждали від звірств окупаційних військ рф.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес учора, 22 лютого, заявила, що міністерство оборони цієї країни уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Фото: Суспільне