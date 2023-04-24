До України прибула прем'єрка Естонії Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві 24 квітня. Фото: ОП

У понеділок, 24 квітня, в Україну з візитом прибула прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона вже зустрілась з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

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"Радий вітати в Україні Прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас. Дякую пані Прем’єр-міністру та всьому естонському народу за щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони", — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії — одна з найбільших у світі.

Що обговорювали сторони

Під час переговорів співрозмовники зосередили увагу на посиленні можливостей України на передовій.

Зазначається, що сторони також обговорили політичну взаємодію й рух України до набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО.

"Сьогодні ми обговорили наші очікування від Вільнюського саміту НАТО. Зараз саме той час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека у Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передусім у відносинах між Україною й НАТО. Потрібне позитивне політичне рішення Альянсу щодо вступу України, і я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО й за фіксацію в підписаній нами декларації нашої спільної мети", — зазначив Президент.

Під час зустрічі йшлося й про відбудову України. Як повідомив Володимир Зеленський, Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення українського регіону — Житомирської області. Це може стати прикладом для інших партнерів.

Нагорода для Каї Каллас

За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України Президент нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

"Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава — ми створюємо це разом", — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський нагороджує Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Фото: ОП

Зі свого боку Кая Каллас подякувала Главі держави та всьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.

"Як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію — це наше спільне завдання і наш фокус номер один", — наголосила вона.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія надала Україні військової допомоги на суму, яка дорівнює 1% ВВП країни. Країна надала Україні переносні протитанкові комплекси Javelin ще до початку війни.

Також міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів, чому західні країни говорили про неможливість постачання Україні певних видів озброєнь.