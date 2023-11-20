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В Киев с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

20 ноября 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киев с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин в Киеве. Фото: twitter.com/SecDef
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 20 ноября, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник планирует встретиться с украинскими лидерами.

Об этом Остин Ллойд сообщил в своем Х.

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Визит Ллойда Остина в Киев 20 ноября

С необъявленным визитом сегодня в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк. Он планирует встретиться и поговорить с рядом украинских лидеров.

"Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение — Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", подчеркнул он в своих соцсетях.

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Напомним, 28 октября министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн". Кроме того, глава Пентагона и украинский министр обратили пристальное внимание на последние события в Украине.

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