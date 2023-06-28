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В Киев с неанонсированными визитами прибыли Дуда и Науседа

28 июня 2023 14:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киев с неанонсированными визитами прибыли Дуда и Науседа
Анджей Дуда (слева) и Гитанаса Науседа. Фото: LRT
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киев приехали главы двух государств ЕС и НАТО, Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Их визиты в Украину не анонсировались заранее.

Об этом сообщили президенты обеих стран, Литвы и Польши, в Twitter.

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Первым с неанонсированным визитом прибыл в Киев поездом "Укрзализныци" президент Литвы Гитанас Науседа.

Цель своего визита Науседа наметил коротко: "[Я] прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным месседжем — место Украины в НАТО" .

С чем приехал Дуда

Затем в Украину также неожиданно прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Дуда в Киеве
Дуда в Киеве
Фото: канцелярия президента Польши

Канцелярия главы Польского государства очертила цель визита Дуды так:

  • празднование Дня Конституции Украины;
  • консультация по текущей ситуации на фронте.

В частности относительно угрозы российского теракта на Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Дуда и Зеленский планируют обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО.

Детали визита Анджея Дуды в Украину
Детали визита Анджея Дуды в Украину

Напомним, сегодня, 28 июня, литовский президент Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва приобрела для Украины два зенитных комплекса NASAMS.

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