В Киев с неанонсированными визитами прибыли Дуда и Науседа
В Киев приехали главы двух государств ЕС и НАТО, Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Их визиты в Украину не анонсировались заранее.
Об этом сообщили президенты обеих стран, Литвы и Польши, в Twitter.
Что привез Науседа
Первым с неанонсированным визитом прибыл в Киев поездом "Укрзализныци" президент Литвы Гитанас Науседа.
Цель своего визита Науседа наметил коротко: "[Я] прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным месседжем — место Украины в НАТО" .
Обращено в Киив в центре #НАТО в Вильнюсе с одним главным сообщением - Украина на месте является НАТО. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) Июнь 28, 2023
С чем приехал Дуда
Затем в Украину также неожиданно прибыл президент Польши Анджей Дуда.
Канцелярия главы Польского государства очертила цель визита Дуды так:
- празднование Дня Конституции Украины;
- консультация по текущей ситуации на фронте.
В частности относительно угрозы российского теракта на Запорожской атомной электростанции.
Кроме того, Дуда и Зеленский планируют обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО.
Напомним, сегодня, 28 июня, литовский президент Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва приобрела для Украины два зенитных комплекса NASAMS.