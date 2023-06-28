До Києва з неанонсованими візитами прибули Дуда і Науседа

Анджей Дуда (ліворуч) і Гітанас Науседа. Фото: LRT

До Києва приїхали глави двох держав ЄС і НАТО, Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Їхні візити до України не анонсувалися заздалегідь.

Про це повідомили президенти обох країн, Литви і Польщі, в Twitter.

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Що привіз Науседа

Першим із неанонсованим візитом прибув до Києва потягом “Укрзалізниці” президент Литви Гітанас Науседа.

Мету свого візиту Науседа окреслив коротко: "[Я] прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем — місце України в НАТО".

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

З чим приїхав Дуда

Потім до України так само неочікувано прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда в Києві

Фото: канцелярія президента Польщі

Канцелярія глави Польської держави окреслила мету візиту Дуди так:

святкування Дня Конституції України;

консультація щодо поточної ситуації на фронті.

Зокрема, щодо загрози російського теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, Дуда і Зеленський планують обговорити підготовку до липневого саміту НАТО.

Деталі візиту Анджея Дуди до України

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, литовський президент Гітанас Науседа наголосив, що Литва придбала для України два зенітні комплекси NASAMS.