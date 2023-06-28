До Києва з неанонсованими візитами прибули Дуда і Науседа
До Києва приїхали глави двох держав ЄС і НАТО, Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Їхні візити до України не анонсувалися заздалегідь.
Про це повідомили президенти обох країн, Литви і Польщі, в Twitter.
Що привіз Науседа
Першим із неанонсованим візитом прибув до Києва потягом “Укрзалізниці” президент Литви Гітанас Науседа.
Мету свого візиту Науседа окреслив коротко: "[Я] прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем — місце України в НАТО".
Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023
З чим приїхав Дуда
Потім до України так само неочікувано прибув президент Польщі Анджей Дуда.
Канцелярія глави Польської держави окреслила мету візиту Дуди так:
- святкування Дня Конституції України;
- консультація щодо поточної ситуації на фронті.
Зокрема, щодо загрози російського теракту на Запорізькій атомній електростанції.
Крім того, Дуда і Зеленський планують обговорити підготовку до липневого саміту НАТО.
Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, литовський президент Гітанас Науседа наголосив, що Литва придбала для України два зенітні комплекси NASAMS.