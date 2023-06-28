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До Києва з неанонсованими візитами прибули Дуда і Науседа

28 червня 2023 14:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
До Києва з неанонсованими візитами прибули Дуда і Науседа
Анджей Дуда (ліворуч) і Гітанас Науседа. Фото: LRT
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До Києва приїхали глави двох держав ЄС і НАТО, Анджей Дуда і Гітанас Науседа. Їхні візити до України не анонсувалися заздалегідь.

Про це повідомили президенти обох країн, Литви і Польщі, в Twitter.

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Що привіз Науседа

Першим із неанонсованим візитом прибув до Києва потягом “Укрзалізниці” президент Литви Гітанас Науседа.

Мету свого візиту Науседа окреслив коротко: "[Я] прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем — місце України в НАТО".

З чим приїхав Дуда

Потім до України так само неочікувано прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда в Києві
Дуда в Києві
Фото: канцелярія президента Польщі

Канцелярія глави Польської держави окреслила мету візиту Дуди так:

  • святкування Дня Конституції України;
  • консультація щодо поточної ситуації на фронті.

Зокрема, щодо загрози російського теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, Дуда і Зеленський планують обговорити підготовку до липневого саміту НАТО.

Деталі візиту Анджея Дуди до України
Деталі візиту Анджея Дуди до України

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, литовський президент Гітанас Науседа наголосив, що Литва придбала для України два зенітні комплекси NASAMS.

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