В Киев приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды

В Киев приехала министр ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды
В Киев с визитом приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды Мариам Альмхейри. Она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским о последствиях взрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
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Известно, что глава государства рассказал о трагедии на Каховской ГЭС, разрушенной россиянами. А также о последствиях этой катастрофы для окружающей среды. Поднимался вопрос гуманитарного разминирования.
На встрече речь шла о формуле мира и восстановлении Украины.
"Формула мира и восстановление Украины — делаем все, чтобы привлечь как можно больше сил мира", — пишет Зеленский.
Напомним, ранее мы писали, что из-за разрушения Каховской ГЭС массовые потери понесли не только люди и города, но и мир природы. Следовательно, в результате подрыва значительная часть природно-заповедного фонда Херсонской области остается под угрозой.
Добавим, что в МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также травмированы.