В Киев приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды

Министр ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды Мариам Альмхейри. Фото: скриншот

В Киев с визитом приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды Мариам Альмхейри. Она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским о последствиях взрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

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Известно, что глава государства рассказал о трагедии на Каховской ГЭС, разрушенной россиянами. А также о последствиях этой катастрофы для окружающей среды. Поднимался вопрос гуманитарного разминирования.

На встрече речь шла о формуле мира и восстановлении Украины.

"Формула мира и восстановление Украины — делаем все, чтобы привлечь как можно больше сил мира", — пишет Зеленский.

Владимир Зеленский и Мариам Альмхейри. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что из-за разрушения Каховской ГЭС массовые потери понесли не только люди и города, но и мир природы. Следовательно, в результате подрыва значительная часть природно-заповедного фонда Херсонской области остается под угрозой.

Добавим, что в МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также травмированы.