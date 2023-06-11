Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Киев приехала министр ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды arrow

В Киев приехала министр ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды

11 июня 2023 11:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киев приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды
Министр ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды Мариам Альмхейри. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киев с визитом приехала министер ОАЭ по вопросам климата и окружающей среды Мариам Альмхейри. Она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским о последствиях взрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Подробности

Известно, что глава государства рассказал о трагедии на Каховской ГЭС, разрушенной россиянами. А также о последствиях этой катастрофы для окружающей среды. Поднимался вопрос гуманитарного разминирования.

На встрече речь шла о формуле мира и восстановлении Украины.

"Формула мира и восстановление Украины — делаем все, чтобы привлечь как можно больше сил мира", — пишет Зеленский.

null
Владимир Зеленский и Мариам Альмхейри. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что из-за разрушения Каховской ГЭС массовые потери понесли не только люди и города, но и мир природы. Следовательно, в результате подрыва значительная часть природно-заповедного фонда Херсонской области остается под угрозой.

Добавим, что в МВД рассказали, сколько людей пропали без вести из-за подрыва Каховской ГЭС. Следовательно, пропавшими без вести 27 человек. Погибли — четверо, также травмированы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас