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До Києва приїхала міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля

11 червня 2023 11:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До Києва приїхала міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля
Міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля Маріам Альмхейрі. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

До Києва з візитом приїхала міністерка ОАЕ з питань клімату та довкілля Маріам Альмхейрі. Вона поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським про наслідки підриву Каховської ГЕС. 

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський

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Подробиці

Відомо, що глава держави розповів про трагедію на Каховській ГЕС, які зруйнували росіяни. А також про наслідки цієї катастрофи для довкілля. Підіймалося питання гуманітарного розмінування. 

На зустрічі йшлося про формулу миру та відбудову України. 

"Формула миру та відбудова України — робимо все, щоб залучити якнайбільше сили світу", — пише Зеленський. 

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Володимир Зеленський та Маріам Альмхейрі. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що через руйнування Каховської ГЕС масових втрат зазнали не лише люди та міста, а й світ природи. Відтак, внаслідок підриву значна частина природно-заповідного фонду Херсонської області залишається під загрозою.

Додамо, що у МВС розповіли, скільки людей зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС. Відтак, зниклими безвісти 27 людей. Загинуло — четверо, також є травмовані.

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