Визит представителей Еврокомиссии в Украину: кото вошел в состав делегации

В состав делегации в Украину прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

В состав делегации во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, прибывшей в четверг в Киев, вошли 15 еврокомиссаров. Сегодня они проведут встречу с правительством Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Кто входит в состав делегации

Среди прибывших 2 февраля в украинскую столицу — исполнительный вице-президент по вопросам Европы, пригодной для цифровой эпохи Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент по экономике Валдис Домбровскис, глава дипломатии Жозеп Боррель, вице-президент по межведомственным отношениям и прогнозирование Марош Шефчович, вицепрезидент по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, комиссар по занятости и социальным правам Николас Шмидт, комиссар по экономике Паоло Джентилони, комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс Йоганссон, комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, комиссар по делам добрососедства и расширения ЕС Оливер Варгеи, комиссар по окружающей среде Виргиниус Синкевичюс, комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннес.

Какова цель визита

В сообщении отмечается, что визит представителей Еврокомиссии является дополнительной возможностью углубить сотрудничество с Украиной.

"Визит коллегии является ярким символом поддержки Еврокомиссией Украины перед лицом непровоцированной и неоправданной агрессии россии. Заседание Комиссии и правительства Украины позволит обменяться мнениями по многим направлениям сотрудничества между ЕС и Украиной и обсудить будущую реконструкцию, а также европейский путь страны. Это также возможность углубить сотрудничество с Украиной", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с членами Коллегии Еврокомиссии в четверг утром прибыла в Киев для проведения переговоров с правительством Украины.

Сегодня в Киеве состоится встреча членов Коллегии Европейской Комиссии во главе с президентом этой Евроинституции Урсулой фон дер Ляен с правительством Украины. Темами для обсуждения будут поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, координация усилий по восстановлению Украины, продолжение ключевых реформ и приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

В пятницу глава Комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель встретятся с Президентом Владимиром Зеленским.

Завтра, 3 февраля, в Украине состоится саммит ЕС-Украина.