В Киев приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

В Киев прибыл премьер Нидерландов Рютте
В Киеве снова находится с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем.
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.
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Очередной визит Рютте
В Киев прибыл глава нидерландского правительства Марк Рютте.
В прошлый раз он приезжал в столицу воюющей Украины в июле 2022 года.
Сегодня утром Рютте побывал у Стены памяти, где почтил память погибших украинцев.
С кем встретится нидерландский премьер
Сегодня же, 17 февраля, Марк Рютте встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этих переговоров с главой Украинского государства нидерландский гость вместе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шрайнемахер встретятся с премьер-министром Денисом Шмигалем.
Кроме того, нидерландская делегация посетит один из поврежденных российскими ракетами энергетический объект в столичном регионе.
Напомним, 16 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили ракетный удар россии по жилому дому в Днепре.
Фото: NOS