В Киев приехал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Марк Рютте посетил Стену памяти в украинской столице

В Киеве снова находится с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Очередной визит Рютте

В Киев прибыл глава нидерландского правительства Марк Рютте.

В прошлый раз он приезжал в столицу воюющей Украины в июле 2022 года.

Сегодня утром Рютте побывал у Стены памяти, где почтил память погибших украинцев.

С кем встретится нидерландский премьер

Сегодня же, 17 февраля, Марк Рютте встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этих переговоров с главой Украинского государства нидерландский гость вместе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шрайнемахер встретятся с премьер-министром Денисом Шмигалем.

Кроме того, нидерландская делегация посетит один из поврежденных российскими ракетами энергетический объект в столичном регионе.

Напомним, 16 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили ракетный удар россии по жилому дому в Днепре.

Фото: NOS