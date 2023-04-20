В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве. Фото: The Kyiv Independent

В Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.

Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.

Читайте также:

Столтенберг в Киеве

В украинскую столицу прибыл с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Этот визит предварительно не анонсировался.

Где заметили генсека НАТО

Глава Организации Североатлантического договора был замечен в центре Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отдал честь погибшим украинским воинам возле мемориала на Михайловской площади столицы.

Йенс Столтенберг на Михайловской площади Киева

Фото: The Kyiv Independent

Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

Также Йенс Столтенберг заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы Российской Федерации. Это заявление руководитель НАТО сделал на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.