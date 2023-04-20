В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг
В Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.
Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.
Столтенберг в Киеве
В украинскую столицу прибыл с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Этот визит предварительно не анонсировался.
Где заметили генсека НАТО
Глава Организации Североатлантического договора был замечен в центре Киева.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отдал честь погибшим украинским воинам возле мемориала на Михайловской площади столицы.
Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.
Также Йенс Столтенберг заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы Российской Федерации. Это заявление руководитель НАТО сделал на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.