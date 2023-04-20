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В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг

20 апреля 2023 10:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве. Фото: The Kyiv Independent
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.

Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.

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Столтенберг в Киеве

В украинскую столицу прибыл с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Этот визит предварительно не анонсировался.

Где заметили генсека НАТО

Глава Организации Североатлантического договора был замечен в центре Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отдал честь погибшим украинским воинам возле мемориала на Михайловской площади столицы.

Йенс Столтенберг на Михайловской площади Киева
Йенс Столтенберг на Михайловской площади Киева
Фото: The Kyiv Independent

Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.

Также Йенс Столтенберг заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину, несмотря на ядерные угрозы Российской Федерации. Это заявление руководитель НАТО сделал на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.

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