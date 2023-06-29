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В Киев прибыл экс-вице-президент США Майк Пенс

29 июня 2023 19:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киев прибыл экс-вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-вице-президент США и республиканский кандидат на президентские выборы 2024 года Майк Пенс неожиданно посетил Киев. Пенс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Пенс сообщил в Twitter.

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"Незапланированная поездка Пенса делает его первым республиканским претендентом на президентство, который встречается с главой Украины в ходе предвыборной гонки", — сообщается в сообщении.

По информации NBC News, Зеленский и Пенс рассмотрели вопросы "усиления поддержки" Украины.

Напомним, 26 июня СМИ анонсировали, что США передадут Украину новый пакет военной помощи. С начала полномасштабного вторжения РФ этот пакет помощи в сфере безопасности станет 41 на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

Также мы писали, что согласно опросу Reuters, большинство американцев положительно относятся к тому, что США постоянно предоставляют оружие для Украины. Респонденты считают, что таким образом это демонстрирует Китаю и другим "соперникам США" желание Штатов защищать свои интересы и союзников.

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