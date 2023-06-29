В Киев прибыл экс-вице-президент США Майк Пенс
Экс-вице-президент США и республиканский кандидат на президентские выборы 2024 года Майк Пенс неожиданно посетил Киев. Пенс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом Пенс сообщил в Twitter.
Майк Пенс в Украине
"Незапланированная поездка Пенса делает его первым республиканским претендентом на президентство, который встречается с главой Украины в ходе предвыборной гонки", — сообщается в сообщении.
По информации NBC News, Зеленский и Пенс рассмотрели вопросы "усиления поддержки" Украины.
Напомним, 26 июня СМИ анонсировали, что США передадут Украину новый пакет военной помощи. С начала полномасштабного вторжения РФ этот пакет помощи в сфере безопасности станет 41 на общую сумму более 40 миллиардов долларов.
Также мы писали, что согласно опросу Reuters, большинство американцев положительно относятся к тому, что США постоянно предоставляют оружие для Украины. Респонденты считают, что таким образом это демонстрирует Китаю и другим "соперникам США" желание Штатов защищать свои интересы и союзников.