До Києва прибули президенти Литви та Польщі

Анджей Дуда, Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда у Києві. Фото: скриншот з відео

У середу, 28 червня, у столиці України прибули президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда. Вони вже зустрілись з главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив український Президент.

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"Радий вітати в Києві наших добрих, справжніх друзів, партнерів — Президента Литви Гітанаса Наусєду та Президента Польщі Анджея Дуду", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що в День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи — нашого прагнення жити вільно та згідно із законом.

Нагадаємо, 28 червня Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції України. Основному державному документу сьогодні виповнюється 27 років.

З нагоди події глава держави також виступив з промовою у Верховній Раді. Він розповів про пʼять основних орієнтирів для української доктрини.