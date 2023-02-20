В Киев прибыла израильская парламентская делегация

В Киев прибыли израильские парламентарии, которые родились в Украине
В Киев приехала делегация парламента Государства Израиль, во главе с главой оборонного комитета Кнессета. Оба израильских парламентария родились на территории Украины.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единственных новостей посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук.
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Важный парламентский визит
По словам Корнийчука, посетит Украину израильская парламентская делегация.
Руководителем делегации является глава комитета обороны и международной политики Кнессета Йоэль Эдельштейн.
Израильтяне в Украине
Впоследствии посол Израиля в Украине Михаил Бродский опубликовал фото с вокзала Киев-Пассажирский, где он встречал парламентскую делегацию Кнессета.
Кроме Эдельштейна, в Киев прибыл Зеев Элькин, лидер фракции "Новая надежда" в парламенте Израиля.
Украинский след
Интересно, что прибывшие в Киев оба израильских парламентария имеют непосредственное отношение к Украине.
Йоэль Эдельштейн родился в 1958 году в Черновцах, и при рождении носил имя Юлий. Его отец Юрий Эдельштейн был православным священником.
Зеев Элькин, который при рождении носил имя Владимира Борисовича Элькина, родился в 1971 году в Харькове.
Оба будущих парламентария уехали в Израиль в последние годы существования СССР.
Напомним, что 16 февраля в Украину с визитом прибыл Эли Коэн, министр иностранных дел Израиля.
Фото: Twitter Михаила Бродского