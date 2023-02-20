До Києва прибула ізраїльська парламентська делегація

До України приїхала ізраїльська парламентська делегація

До Києва приїхала делегація парламенту Держави Ізраїль, на чолі із очільником оборонного комітету Кнесету. Обидва ізраїльські парламентарі народилися на території України.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.

Важливий парламентський візит

За словами Корнійчука, Україну відвідає ізраїльська парламентська делегація.

Керівником делегації є голова комітету оборони і міжнародної політики Кнесету Йоель Едельштейн.

Ізраїльтяни в Україні

Згодом посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський опублікував фото з вокзалу Київ-Пасажирський, де він зустрічав парламентську делегацію Кнесету.

Крім Едельштейна, до Києва прибув Зеєв Елькін, лідер фракції "Нова надія" у парламенті Ізраїлю.

Український слід

Цікаво, що обидва ізраїльські парламентарі, які прибули до Києва, мають безпосереднє відношення до України.

Йоель Едельштейн народився 1958 року у Чернівцях, і при народженні мав ім’я Юлій. Його батько, Юрій Едельштейн, був православним священником.

Зеєв Елькін, який при народженні мав ім’я Володимира Борисовича Елькіна, народився 1971 року в Харкові.

Обидва майбутні парламентарі виїхали до Ізраїлю в останні роки існування СРСР.

Нагадаємо, що 16 лютого до України з візитом прибув Елі Коен, міністр закордонних справ Ізраїлю.

Фото: Twitter Михайла Бродського