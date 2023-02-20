До Києва прибула ізраїльська парламентська делегація

До Києва прибули ізраїльські парламентарі, які народилися в Україні
До Києва приїхала делегація парламенту Держави Ізраїль, на чолі із очільником оборонного комітету Кнесету. Обидва ізраїльські парламентарі народилися на території України.
Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.
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Важливий парламентський візит
За словами Корнійчука, Україну відвідає ізраїльська парламентська делегація.
Керівником делегації є голова комітету оборони і міжнародної політики Кнесету Йоель Едельштейн.
Ізраїльтяни в Україні
Згодом посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський опублікував фото з вокзалу Київ-Пасажирський, де він зустрічав парламентську делегацію Кнесету.
Крім Едельштейна, до Києва прибув Зеєв Елькін, лідер фракції "Нова надія" у парламенті Ізраїлю.
Український слід
Цікаво, що обидва ізраїльські парламентарі, які прибули до Києва, мають безпосереднє відношення до України.
Йоель Едельштейн народився 1958 року у Чернівцях, і при народженні мав ім’я Юлій. Його батько, Юрій Едельштейн, був православним священником.
Зеєв Елькін, який при народженні мав ім’я Володимира Борисовича Елькіна, народився 1971 року в Харкові.
Обидва майбутні парламентарі виїхали до Ізраїлю в останні роки існування СРСР.
Нагадаємо, що 16 лютого до України з візитом прибув Елі Коен, міністр закордонних справ Ізраїлю.
Фото: Twitter Михайла Бродського