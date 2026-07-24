До 20 км/ч и штрафы за езду пьяным: в Раде предлагают новые правила для электросамокатов

Люди на электросамокатах переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрированы два взаимосвязанных законопроекта, призванные урегулировать использование электросамокатов, моноколес, гироскутеров и другого легкого персонального электротранспорта. Документы предлагают ввести обязательные правила дорожного движения для пользователей, новые требования к сервисам проката и административную ответственность за их нарушение. Целью инициативы является повышение безопасности дорожного движения и защита пешеходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

За вождение электросамоката в нетрезвом состоянии будут штрафовать

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов и другого легкого персонального электротранспорта предлагается штрафовать на 340 гривен.

Если человек будет управлять таким транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, штраф составит 680 гривен. За создание аварийной ситуации или наезд на пешехода без тяжких телесных повреждений предусмотрен штраф в размере 850 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Документ также устанавливает ответственность для сервисов проката электросамокатов. Если компания не обеспечит программное ограничение скорости, геофенсинг, контроль парковки или техническую блокировку поездок вдвоем на одном транспортном средстве, должностным лицам грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может быть увеличен до 8 500 гривен, а транспортные средства — конфискованы по решению суда.

Второй законопроект определяет правила, которых должны придерживаться пользователи легкого персонального электротранспорта. В частности, им предлагается разрешить движение в населенных пунктах со скоростью не более 20 км/ч, запретить управлять транспортом в состоянии опьянения, пользоваться мобильными телефонами во время движения, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, а также переходить, а не переезжать пешеходные переходы.

Кроме того, в темное время суток водители должны будут использовать включенную фару и светоотражающие элементы, а также не перевозить грузы, мешающие управлению.

Для компаний, сдающих электросамокаты в аренду, предлагается ввести дополнительные требования. Они должны будут программно ограничивать скорость транспортных средств до 20 км/ч, а в парковых зонах — до 12 км/ч, внедрить систему геофенсинга для блокировки движения и парковки в запрещенных местах, а также технически сделать невозможной одновременную поездку двух человек на одном электросамокате.

Авторы инициатив отмечают, что необходимость в новом регулировании связана с стремительным ростом числа ДТП с участием легкого персонального электротранспорта. По их данным, если в 2024 году было зарегистрировано 503 таких аварии, то в 2025 году их количество выросло до 845, а только за первый квартал 2026 года уже произошло 94 ДТП.

Также законопроекты предусматривают предоставление Национальной полиции и судам полномочий рассматривать соответствующие административные дела, а Кабинет министров должен разработать стандарты обустройства парковочных мест для такого транспорта.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение ответственности за превышение скорости для автомобилей. Документ предлагает ввести дифференцированную систему штрафов — от 680 до 3400 гривен в зависимости от того, насколько водитель превысил допустимую скорость, а за систематические нарушения штраф может достигать 17 тысяч гривен.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за экологические правонарушения и преступления в сфере управления отходами. Документ предусматривает штрафы до 170 тысяч гривен и наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет в зависимости от тяжести последствий, а также вводит отдельную ответственность за нарушение правил обращения с отходами.