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Для внука певицы Билозир выбрали состоятельных крестных: среди них нардеп "Слуги народа"

23 сентября 2023 15:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Для внука певицы Билозир выбрали состоятельных крестных: среди них нардеп "Слуги народа"
Нардеп Мария Мезенцева и бизнесмен Юрий Косюк во время крещения. Фото: инстаграмм депутата
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева крестила сына нардепки от группы "Довіра" Ларисы Билозир. На фотографиях, которые опубликовала политик, можно увидеть, что крестным отцом стал бизнесмен Юрий Косюк.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Крещение сына депутата

"Крестили Матвейчика. Это для меня большая честь. Ты — супермама! Вы действительно невероятная семья! Ценю и уважаю! Спасибо, что выбрали меня для нашего ангела", — отметила Мезенцева.

Что известно о крестном отце

Юрий Косюк является владельцем агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт".

В 2008 году он получил звание "Герой Украины".

Также во время полномасштабного вторжения бизнесмен вошел в тройку топ-предпринимателей, предоставивших больше всего своих средств на благотворительность за время войны.

Семья Билозир

Матвей, которого окрестила депутат, является третьим ребенком Ларисы Билозир. Она родила его 6 февраля 2023 года.

Известно, что мужем общественного деятеля является Андрей Билозир, сын известной украинской певицы Оксаны Билозир и композитора Игоря Билозира.

Также пара имеет двух старших дочерей.

Напомним, ранее народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль стали родителями. У них родился сын.

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