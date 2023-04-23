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Дискредитация армии: в РФ отменили представление по пьесе 19 века

23 апреля 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дискредитация армии: в РФ отменили представление по пьесе 19 века
Из-за дискредитации армии РФ отменили спектакль. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Санкт-Петербурге Александринский театр отменил показы спектакля "Сирано де Бержерак" по французской пьесе 19 века из-за "дискредитации" армии России.

Об этом пишет издание Meduza.

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Об отмене представлений в апреле и мае сообщается на сайте театра. В репертуаре "Сирано де Бержерак" заменили спектаклями "Ворон" и "Женитьба".

Сообщается, что зритель обратился в полицию с просьбой проверить постановку на дискредитацию российской армии.

Пьеса "Сирано де Бержерак" была написана французским драматургом Эдмоном Ростаном в 1898 году.

Спектакль по этой пьесе в Александринском театре поставил режиссер Николай Рощин в 2018 году. Спектакль получил театральную премию "Золотая маска".

Напомним, Квентин Тарантино заявил, что готов завершить 30-летнюю режиссерскую карьеру после своего фильма "Кинокритик". Кинорежиссер всегда говорил, что хочет снять десять фильмов или уйти на пенсию до 60 лет.

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