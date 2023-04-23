Дискредитация армии: в РФ отменили представление по пьесе 19 века

Из-за дискредитации армии РФ отменили спектакль. Фото: REUTERS

В Санкт-Петербурге Александринский театр отменил показы спектакля "Сирано де Бержерак" по французской пьесе 19 века из-за "дискредитации" армии России.

Об этом пишет издание Meduza.

Читайте также:

Об отмене представлений в апреле и мае сообщается на сайте театра. В репертуаре "Сирано де Бержерак" заменили спектаклями "Ворон" и "Женитьба".

Сообщается, что зритель обратился в полицию с просьбой проверить постановку на дискредитацию российской армии.

Пьеса "Сирано де Бержерак" была написана французским драматургом Эдмоном Ростаном в 1898 году.

Спектакль по этой пьесе в Александринском театре поставил режиссер Николай Рощин в 2018 году. Спектакль получил театральную премию "Золотая маска".

Напомним, Квентин Тарантино заявил, что готов завершить 30-летнюю режиссерскую карьеру после своего фильма "Кинокритик". Кинорежиссер всегда говорил, что хочет снять десять фильмов или уйти на пенсию до 60 лет.