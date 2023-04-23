Дискредитація армії: в РФ скасували виставу за п'єсою 19 сторіччя

Через дискредитацію армії РФ скасували виставу. Фото: REUTERS

У Санкт-Петербурзі Александрінський театр скасував покази вистави "Сірано де Бержерак" за французькою п'єсою 19 століття, через "дискредитацію" армії Росії.

Про це пише видання Meduza.

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Про скасування вистав у квітні та травні повідомляється на сайті театру. У репертуарі "Сірано де Бержерак" замінили на вистави "Ворон" і "Одруження".

Повідомляється, що глядач звернувся до поліції з проханням перевірити постановку на "дискредитацію" російської армії.

Зауважимо, п'єса "Сірано де Бержерак" була написана французьким драматургом Едмоном Ростаном в 1898 році.

Спектакль за цією п'єсою в Александрінському театрі поставив режисер Микола Рощин у 2018 році. Спектакль отримав театральну премію "Золотая маска".

Нагадаємо, Квентін Тарантіно заявив, що готовий завершити 30-річну режисерську кар'єру після свого фільму "Кінокритик". Кінорежисер завжди казав, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років.