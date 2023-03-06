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​​​Директором НАБУ назначили Кривоноса

6 марта 2023 12:27
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Кабмин принял решение о новом директоре НАБУ на онлайн-заседании
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Правительство назначило на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса. Этим Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза.

Решение об этом было принято на онлайн-заседании Кабинета Министров Украины.

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Кабинет министров Украины принял решение о назначении нового главы Национального антикоррупционного бюро.

Им стал Семен Кривонос.

Куда денут финалистов

Во время своего выступления глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что все три кандидата были удостоены такой должности.

Поэтому двух других премьер-министр предложил назначить на руководящие должности в НАБУ.

Задание ЕС выполнено

Назначение директора НАБУ, заявил Шмыгаль, важно с точки зрения евроинтеграции Украины.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", — заверил премьер-министр Украины.

Напомним, что три финалиста в конкурсе на замещение должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины были избраны 4 марта.

Кроме Сергея Кривоноса, ими стали Сергей Гупяк и Роман Осипчук.

Решение было принято комиссией по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование.

Фото: diam.gov.ua

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