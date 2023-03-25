Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану

Президент США Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив своє попередження до Ірану, заявивши, що американська сторона готова вжити "рішучих заходів" для безпеки своїх громадян після нападу на американську базу, розташовану на території Сирії.

Про це інформує The Guardian.

США попередив Іран

Байден підкреслив, що хоча Сполучені Штати не прагнуть військового конфлікту з Іраном, вони готові вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх громадян.

"Нехай ніхто не сумнівається в тому, що ми не бажаємо конфлікту з Іраном, але ми рішуче діятимемо на захист нашого народу", — сказав президент США.

Коли журналісти порушили питання про те, чи має Іран понести великі наслідки за скоєний напад, президент Байден відповів, що американська сторона "не має наміру зупинятися" у своїх діях. Це попередження є показником рішучості адміністрації США щодо забезпечення безпеки своїх громадян та військових об'єктів на Близькому Сході.

Таким чином, Байден наголосив на необхідності рішучих дій з боку США для захисту своїх інтересів і громадян, одночасно вказавши на прагнення уникнути військового конфлікту з Іраном. Ця позиція демонструє баланс між наполегливістю в забезпеченні безпеки та відсутністю бажання вступати в довгостроковий збройний конфлікт на Близькому Сході.

Нагадаємо, що президент Байден здійснює свою першу офіційну поїздку до Канади з того часу, як він був віце-президентом наприкінці правління адміністрації Обами.

Президент США планує обговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення спільної системи ППО, торгівлю та питання функціонування спільного кордону, а також кліматичну політику двох країн. США наполягатимуть на тому, щоб Канада зміцнила свою оборону на півночі та збільшила витрати на свої збройні сили.