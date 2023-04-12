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Госдума предлагает россиянам отчислять ежемесячно деньги на войну

12 апреля 2023 19:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Госдума предлагает россиянам отчислять ежемесячно деньги на войну
На заседании Госдумы выдвинули предложение. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил увеличить налог на доходы физических лиц на 2-3% для военнообязанных мужчин в россии, чтобы они перечисляли ежемесячно по 1-2 тысячи рублей на нужды армии и мобилизованных. 

Об этом пишут российские СМИ.

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Нилов убежден, что такой налог позволит увеличить финансирование каждого участника войны в два или более раз и сможет изменить мотивирующие условия для людей, которые готовы пойти на военную службу. По словам депутата, это не кара, а вариант поддержки всех героев, которые первыми пойдут в бой.

Минфин уже предложил правительству выпустить "патриотические" государственные облигации, чтобы поддержать бюджет во время войны с Украиной. Ценные бумаги могут распространяться банками и финансовыми платформами, а их выпуск будет включен в план "обеспечения финансового суверенитета" России. 

Ранее был опыт "народных ОФЗ", выпуск которых начался в 2017 году, их выпуск был призван повысить финансовую грамотность россиян, но проект был свернут в марте 2022 года.

Для финансирования дефицита бюджета, который за последние 12 месяцев составил 7 трлн рублей, власти ищут варианты пополнения казны. Крупные компании обязаны выплатить добровольно-принудительный сбор на 300 млрд рублей, продажи юаней и золота из Фонда национального благосостояния также являются источником доходов. 

Однако бывшая чиновница ЦБ РФ Александра Прокопенко заявила, что в 2023 году Россия не получит дополнительных доходов, как это произошло в 2022 году за счет взлетевших цен на энергоресурсы.

Напомним, что российский закон об иностранных агентах не является чем-то уникальным и исключительно российским. Подобные законы действуют чуть ли не по всему миру, а скоро, возможно, появятся и в Евросоюзе. Все они нацелены на защиту государственных интересов, однако разница в том, как некоторые страны могут злоупотреблять такими размытыми и широкими законами.

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