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Держдума пропонує росіянам відраховувати щомісяця гроші на війну

12 квітня 2023 19:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Держдума пропонує росіянам відраховувати щомісяця гроші на війну
На засіданні Держдуми висунули пропозицію. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутат Держдуми від партії "Справедлива Росія" Олег Нілов запропонував збільшити податок на доходи фізичних осіб на 2-3% для військовозобов'язаних чоловіків у Росії, щоб вони перераховували щомісяця по 1-2 тисячі рублів на потреби армії та мобілізованих.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Нілов переконаний, що такий податок дозволить збільшити фінансування кожного учасника війни у два або більше разів та зможе змінити мотивуючі умови для людей, які готові піти на військову службу. За словами депутата, це не кара, а варіант підтримки всіх героїв, які першими підуть у бій.

Мінфін уже запропонував уряду випустити "патріотичні" державні облігації, щоби підтримати бюджет під час війни з Україною. Цінні папери можуть поширюватися банками та фінансовими платформами, а їх випуск буде включений до плану "забезпечення фінансового суверенітету" Росії.

Раніше був досвід "народних ОФЗ", випуск яких розпочався у 2017 році, їхній випуск був покликаний підвищити фінансову грамотність росіян, але проєкт був згорнутий у березні 2022 року.

Для фінансування дефіциту бюджету, який за останні 12 місяців склав 7 трлн рублів, влада шукає варіанти поповнення скарбниці. Великі компанії зобов'язані виплатити добровільно-примусовий збір на 300 млрд рублів, продаж юанів і золота з Фонду національного добробуту також є джерелом доходів.

Однак колишня чиновниця ЦБ РФ Олександра Прокопенко заявила, що в 2023 році Росія не отримає додаткових доходів, як це сталося у 2022 році коштом цін на енергоресурси, що злетіли.

Нагадаємо, що російський закон про іноземних агентів не є чимось унікальним і виключно російським. Подібні закони діють чи не в усьому світі, а скоро, можливо, з'являться і в Євросоюзі. Всі вони націлені на захист державних інтересів, однак різниця в тому, як деякі країни можуть зловживати такими розмитими та широкими законами.

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