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Госдума хочет защитить Путина от ареста МУС

18 апреля 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Госдума хочет защитить Путина от ареста МУС
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Депутаты Госдумы России планируют внести поправки в закон "О безопасности", предлагая наделить президента РФ Владимира Путина правом защищать граждан страны от международных судов. Предложенные изменения в статью 8 закона расширяют полномочия президента по защите безопасности и предусматривают меры по защите России и ее граждан в случае принятия иностранными и международными органами решений, противоречащих интересам России и ее правопорядку.

Об этом пишут российские СМИ.

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Такие изменения были предложены после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории, что квалифицируется как военное преступление. Российские чиновники и законодатели возмутились решением МУС, называя его абсурдным и требуя выдачи ордеров на арест всех судей МУС.

Предложенные поправки в закон "О безопасности" также позволят президенту РФ вводить меры по защите граждан от терроризма и экстремизма. В связи с этим также были внесены поправки в законопроект об уголовной ответственности за сотрудничество с международными организациями, в которых не участвует Россия. Инициатива предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения.

Несмотря на возмущение со стороны западных стран и ряда международных организаций, российские депутаты утверждают, что подобные меры необходимы для защиты интересов России и ее граждан. Однако многие оппозиционные политики и правозащитники высказывают опасения относительно ограничения прав и свобод граждан, а также возможного злоупотребления новыми полномочиями

Напомним, что президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, на которой были обсуждены вопросы проверки Тихоокеанского флота России. Стало известно, о чем говорили стороны.

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