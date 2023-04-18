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Держдума хоче захистити Путіна від арешту МКС

18 квітня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Держдума хоче захистити Путіна від арешту МКС
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Депутати Держдуми Росії планують внести поправки до закону "Про безпеку", пропонуючи наділити президента РФ Володимира Путіна правом захищати громадян країни від міжнародних судів. Запропоновані зміни до статті 8 закону розширюють повноваження президента щодо безпеки та передбачають заходи щодо захисту Росії та її громадян у разі прийняття іноземними та міжнародними органами рішень, що суперечать інтересам Росії та її правопорядку.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Держдума хоче захистити Путіна

Такі зміни було запропоновано після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей на підконтрольні Росії території, що кваліфікується як воєнний злочин. Російські чиновники та законодавці обурилися рішенням МКС, називаючи його абсурдним та вимагаючи видачі ордерів на арешт усіх суддів МКС.

Запропоновані поправки до закону "Про безпеку" також дозволять президенту РФ вводити заходи щодо захисту громадян від тероризму та екстремізму. У зв'язку з цим також було внесено поправки до законопроєкту про кримінальну відповідальність за співпрацю з міжнародними організаціями, в яких не бере участі Росія. Ініціатива передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.

Попри обурення з боку західних країн та низки міжнародних організацій, російські депутати стверджують, що такі заходи необхідні для захисту інтересів Росії та її громадян. Однак багато опозиційних політиків та правозахисників висловлюють побоювання щодо обмеження прав і свобод громадян, а також можливого зловживання новими повноваженнями

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін провів зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу, на якій було обговорено питання перевірки Тихоокеанського флоту Росії. Стало відомо, про що говорили сторони.

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