Госдеп США предложил вознаграждение за хакеров из КНДР, которые воруют данные американцев

Хакер перед экраном. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel

Госдепартамент США предложил денежное вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию о северокорейских хакерах, укравших персональные данные американских граждан. Их связывают с рядом ведомств Пхеньяна, разрабатывающих баллистические ракеты.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Госдепа.

Читайте также:

США предлагают вознаграждение за хакеров из КНДР

Как сообщается, в течение 2020-2023 гг. гражданка США Кристина Чепмэн помогла Цзихо Хану, Чунджи Джину и Хаорану Шу получить работу дистанционных разработчиков программного обеспечения и приложений в компаниях в американских оборонных секторах. Она также помогала корейцам получить поддельные американские паспорта для трудоустройства в два проваленных госучреждения США.

Американка также помогала злоумышленникам отмывать средства, обрабатывая и распределяя чеки от американских компаний этим ІТ-работникам и их поддельникам, когда хакеры находились на территории КНДР. Их связывают с Департаментом промышленности боеприпасов КНДР, контролирующим разработку баллистических ракет, проектными исследованиями и производством оружия. Сумма нанесенного ущерба Госдеп оценивает по меньшей мере 6,8 миллиона долларов.

Ведомство призывает любого, кто владеет действующей информацией о злоумышленниках, связаться с офисом Rewards for Justice через его канал отчетности по ссылке, используя браузер Tor.

Напомним, ранее КНДР осуществила массовые кибератаки на мировых компаниях ради развития собственного ядерного оружия.

В то же время в Штатах удалось сорвать проведение хакерской атаки Китая , нацеленную на американскую критическую инфраструктуру.