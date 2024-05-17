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Держдеп США запропонував 5 мільйонів доларів за хакерів з КНДР, які крадуть дані американців

17 травня 2024 00:12
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Ілля Рябінін
редактор
Держдеп США запропонував винагороду за хакерів з КНДР, які крадуть дані американців
Хакер перед екраном. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держдепартамент США запропонував грошову винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію про північнокорейських хакерів, які вкрали персональні дані американських громадян. Їх пов'язують з низкою відомств Пхеньяну, які розробляють балістичні ракети.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Держдепу.

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США пропонують винагороду за хакерів з КНДР

Як повідомляється, протягом 2020-2023 рр. громадянка США Крістіна Чепмен допомогла Цзіхо Хану, Чунджі Джину та Хаорану Шу, отримати роботу дистанційних розробників програмного забезпечення та додатків у компаніях в американських оборонних секторах. Вона також допомагала корейцям отримати підробні американські паспорти для працевлаштування у дві держустанови США, які були провалені.

Американка також допомагала зловмисникам відмивати кошти, обробляючи та розподіляючи чеки від американських компаній цим ІТ-працівникам та їхнім прибічникам, коли хакери перебували на території КНДР. Їх пов'язують з Департаментом промисловості боєприпасів КНДР, який контролює розробку балістичних ракет, проєктні дослідження та виробництво зброї. Сума завданих збитків Держдеп оцінює у щонайменше 6,8 мільйона доларів.

Відомство закликає будь-кого, хто володіє чинною інформацією про зловмисників, зв’язатися з офісом Rewards for Justice через його канал звітності за посиланням, використовуючи браузер Tor.

Нагадаємо, раніше КНДР здійснила масові кібератаки на світові компанії заради розвитку власної ядерної зброї.

Водночас у Штатах вдалося зірвати проведення хакерської атаки Китаю, націлену на американську критичну інфраструктуру.

США
КНДР
кібератака
хакери
персональні дані

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