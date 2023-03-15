Госдеп обсудил с послом россии атаку самолета россии на американский дрон
Американское внешнеполитическое ведомство вызвало посла россии из-за инцидента с беспилотником над Черным морем. Стороны не пришли к согласию во время разговора.
Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.
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Реакция США
Соединенные Штаты вызвали в Государственный департамент посла россии в США Анатолия Антонова.
Такой шаг стал реакцией на инцидент в небе над Черным морем, где российский боевой самолет спровоцировал падение американского беспилотника.
С Антоновым общалась помощница госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Азии Карен Донфрид.
Разногласия между Вашингтоном и москвой
Посол Антонов прокомментировал российским СМИ вызов в Госдеп.
По его словам, разговор на дипломатическом уровне был конструктивным.
Но при этом, отметил российский посол, обе стороны остались на своих позициях, поэтому разногласия по отношению к ситуации, которая произошла в небе над Черным морем, между США и россией остались.
Напомним, что вчера, 14 марта, над Черным морем российский самолет сбил американский беспилотный летательный аппарат. Беспилотник выполнял обычную операцию, когда два российских истребителя попытались его перехватить.
Два российских Су-27 перехватили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над международными водами. Один из самолетов несколько раз намеренно пролетел перед беспилотником и сбросил горючее перед ним. Также был поврежден пропеллер MQ-9, что вынудило военных США затопить дрон в международных водах.
Фото из российских СМИ