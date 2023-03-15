Держдеп обговорив із послом росії атаку літака рф на американський дрон

Російський посол Антонов змушений був пояснювати у Держдепі дії своєї країни

Американське зовнішньополітичне відомство викликало посла росії через інцидент із безпілотником над Чорним морем. Сторони не дійшли згоди під час розмови.

Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Реакція США

Сполучені Штати викликали до Державного департаменту посла росії в США Анатолія Антонова.

Такий крок став реакцією на інцидент у небі над Чорним море, де російський бойовий літак спровокував падіння американського безпілотника.

Із Антоновим спілкувалася помічниця держсекретаря США Ентоні Блінкена у справах Європи і Азії Карен Донфрід.

Розбіжності між Вашингтоном і москвою

Посол Антонов прокоментував російським ЗМІ виклик до Держдепу.

За його словами, розмова на дипломатичному рівні була конструктивною.

Але при цьому, зазначив російський посол, обидві сторони залишилися на своїх позиціях, тож розбіжності у ставленні до ситуації, що сталася у небі над Чорним морем, між США та росією залишилися.

Нагадаємо, що учора, 14 березня, над Чорним морем російський літак збив американський безпілотний літальний апарат. Безпілотник виконував звичайну операцію, коли два російські винищувачі спробували його перехопити.

Два російських Су-27 перестріли розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 над міжнародними водами. Один із літаків кілька разів навмисно пролетів перед безпілотником і скинув пальне перед ним. Також було пошкоджено пропелер MQ-9, що змусило військових США затопити дрон у міжнародних водах.

Фото з російських ЗМІ