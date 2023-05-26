Депутат Северной Македонии перепутала Стефанчука с Турчиновым и забыла о Зеленском

Депутат Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева. Фото: a1on.mk

Депутат Северной Македонии встретилась со спикером Верховной Рады в Швеции и подумала, что это Александр Турчинов.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовала политик в своем Facebook.

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Снежана Калеска-Ванчева, которая входит во фракцию Социал-демократического союза Македонии, в своем Facebook опубликовала фото со встречи с Русланом Стефанчуком.

Фото: Facebook Snezana Kaleska Vanceva

Из подписи на фотографии следует, что политик не знала имени спикера и подумала, что Александр Турчинов до сих пор временно исполняет обязанности главы государства, забыв о Владимире Зеленском.

"Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, также временно занимающим пост президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции", — написала депутат.

Один из комментаторов поста указал на ошибку и Калеска-Ванчева исправила подпись.

Об Александре Турчинове

Известно, что Александр Турчинов временно исполнял обязанности спикера Верховной Рады и президента Украины весной 2014 года. Это был период, когда Виктор Янукович сбежал из страны, а новым главой государства стал Петр Порошенко. С конца 2014 года по 2019 год Турчинов занимал должность секретаря СНБО.

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