Депутатка Північної Македонії переплутала Стефанчука з Турчиновим та забула про Зеленського

Депутатка Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева. Фото: a1on.mk

Депутатка Північної Македонії зустрілася зі спікером Верховної Ради у Швеції й подумала, що це Олександр Турчинов.

Про це стало відомо з допису, який опублікувала політкиня у своєму Facebook.

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Снежана Калеска-Ванчева, яка входить до фракції Соціал-демократичного союзу Македонії, у своєму Facebook опублікувала фото із зустрічі з Русланом Стефанчуком.

Фото: Facebook Snezana Kaleska Vanceva

З підпису на світлині виходить, що політкиня не знала імені спікера й подумала, що Олександр Турчинов досі тимчасово виконує обов'язки глави держави, забувши про Володимира Зеленського.

"Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", — написала депутатка.

Один із коментаторів допису вказав на помилку і Калеска-Ванчева виправила підпис.

Про Олександра Турчинова

Відомо, що Олександр Турчинов тимчасово виконував обов'язки спікера Верховної Ради і президента України навесні у 2014 році. Це був період, коли Віктор Янукович втік з країни, а новим главою держави став Петро Порошенко. З кінця 2014 року до 2019 року Турчинов обіймав посаду секретаря РНБО.

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