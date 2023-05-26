Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Депутатка Північної Македонії осоромилася, розповідаючи про зустріч зі Стефанчуком arrow

Депутатка Північної Македонії осоромилася, розповідаючи про зустріч зі Стефанчуком

26 травня 2023 12:27
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Депутатка Північної Македонії переплутала Стефанчука з Турчиновим та забула про Зеленського
Депутатка Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева. Фото: a1on.mk
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Депутатка Північної Македонії зустрілася зі спікером Верховної Ради у Швеції й подумала, що це Олександр Турчинов. 

Про це стало відомо з допису, який опублікувала політкиня у своєму Facebook.

Читайте також:

Деталі

Снежана Калеска-Ванчева, яка входить до фракції Соціал-демократичного союзу Македонії, у своєму Facebook опублікувала фото із зустрічі з Русланом Стефанчуком.

Фото: Facebook Snezana Kaleska Vanceva

З підпису на світлині виходить, що політкиня не знала імені спікера й подумала, що Олександр Турчинов досі тимчасово виконує обов'язки глави держави, забувши про Володимира Зеленського. 

"Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", — написала депутатка. 

Один із коментаторів допису вказав на помилку і Калеска-Ванчева виправила підпис. 

Про Олександра Турчинова

Відомо, що Олександр Турчинов тимчасово виконував обов'язки спікера Верховної Ради і президента України навесні у 2014 році. Це був період, коли Віктор Янукович втік з країни, а новим главою держави став Петро Порошенко. З кінця 2014 року до 2019 року Турчинов обіймав посаду секретаря РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали, які зарплати нараховуються депутатам Верховної Ради щомісяця. 

Додамо, що в НБУ розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB